Wykonanie płynów odkażających w aptekach jest teoretyczne. Bo brakuje surowców

W aptekach brakuje przede wszystkim płynów do odkażania powierzchni oraz płynów do odkażania rąk - ocenia Neuca (fot. archiwum)

Cała produkcja środków do odkażania produkowanych przez Orlen jest kierowana do rządowych rezerw materiałowych. Neuca apeluje o skierowanie choćby minimalnej części produkcji do dystrybucji aptecznej.

W aptekach brakuje przede wszystkim płynów do odkażania powierzchni oraz płynów do odkażania rąk - ocenia Neuca. "Dostarczamy płyny odkażające do aptek pobierając wyłącznie koszty dystrybucji. Jednak tylko raz otrzymaliśmy dostawę z Polfy Tarchomin, a nigdy z Orlenu. Producenci informują nas, że cała produkcja jest kierowana do rządowych rezerw materiałowych - informuje spółka w piśmie do ministra zdrowia. "Prosimy więc, w imieniu aptek i tysięcy pracujących w nich farmaceutów, o skierowanie choćby minimalnej części produkcji do dystrybucji aptecznej" - dodaje. Informuje również, iż "apteki posiadające recepturę uzyskały zgodę na wykonanie płynów odkażających, jednak ma ona charakter teoretyczny – surowce nie są dostępne".

