Wyniki testów robionych "prywatnie" też pójdą do systemu

Od 5 listopada 2020 r. każde medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 będzie zobowiązane do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o osobie zakażonej.

Jak informuje resort zdrowia, od 5 listopada 2020 r. każde medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 będzie zobowiązane do wprowadzenia do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (systemu EWP), informacji o osobie zakażonej oraz informacji o pozytywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków innych niż środki publiczne.

- Dzięki umieszczeniu pozytywnego wyniku testu w systemie EWP osoby wykonujące testy zyskają znaczące ułatwienia w okresie objęcia obowiązkową izolacją domową, w tym uzyskają wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy bez potrzeby uzyskania eZLA (ich pracodawca otrzyma z ZUS wszystkie niezbędne dane) - informuje resort zdrowia.

- W związku z powyższym przypominamy o konieczności utworzenia przez laboratoria, wykonujące ww. testy komercyjnie, konta w systemie EWP - przypomina.