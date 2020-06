Wypisze receptę, zdiagnozuje, zaszczepi. Co może brytyjski farmaceuta?

W Wielkiej Brytanii przeważająca większość usług finansowana jest przez płatnika, samorządy lub pokrywana z przychodu aptek (fot. archiwum)

Koszt konsultacji u farmaceuty jest dla płatnika niższy o ok. 50% niż analogiczna usługa świadczona przez lekarza. Ponad 500 tys. szczepień przeciwko grypie wykonywane jest w aptekach zarejestrowanych do świadczenia tej usługi - to efekty OF w Wielkiej Brytanii.

Obecny kształt rynku aptek w Wielkiej Brytanii w kontekście opieki farmaceutycznej zdefiniowany jest przez wprowadzony w 2009 roku program Healthy Living Pharmacies (HLP). Zakłada on akredytację oraz związane z nią dofinansowanie na trzech poziomach, w zależności od poziomu spełniania ustalonych kryteriów - informuje IQVIA w najnowszym raporcie "Opieka farmaceutyczna w Polsce". Kryteria te dotyczą trzech obszarów działalności aptek. Pierwszym z nich jest wystarczająca dostępność personelu o odpowiednich kwalifikacjach. Drugie obejmuje przystosowanie samej placówki do świadczenia usług. Trzecie kryterium reprezentuje zaangażowanie apteki w życie lokalnej społeczności oraz interakcję z pozostałymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej. Trzy poziomy akredytacji przekładają się na dofinansowanie trzech obszarów usług. Pierwszy poziom obejmuje edukację prozdrowotną oraz promocję zdrowego trybu życia. Drugi poziom skupia się na działaniach z zakresu profilaktyki, a trzeci z zakresu ochrony zdrowia, rozumianej jako dostarczanie zaleceń natury zdrowotnej. Co może brytyjski farmaceuta

W 2019 roku w Wielkiej Brytanii ponad 9 500 z ok. 14 100 aptek posiadało status HLP na pierwszym poziomie. W latach 2020-2021 posiadanie akredytacji HLP na pierwszym poziomie ma stać się warunkiem otrzymania dofinansowania od płatnika (NHS – National Health Service). Ze względu na rozwinięty model opieki farmaceutycznej zakres usług świadczonych przez farmaceutów w Wielkiej Brytanii jest bardzo szeroki. Ich podstawą pozostaje jednak świadczenie konsultacji dotyczących wsparcia terapii lekowych. Pierwszą kluczową usługą jest przegląd lekowy. Podczas konsultacji pacjent może przedstawić listę wszystkich przyjmowanych przez siebie leków lub fizycznie pokazać je farmaceucie. Dysponując pełnym zakresem informacji, farmaceuta jest w stanie zidentyfikować przypadki negatywnych interakcji pomiędzy zażywanymi lekami.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus