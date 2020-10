Wyszkowskie apteki: albo dyżury pełnią wszyscy, albo nikt

Radni powiatu wyszkowskiego przyjęli projekt uchwały z rozkładem całodobowych dyżurów aptek. W projekcie znalazły się dwie apteki, które nie chcą pełnić całonocnych dyżurów. Właściciel jednej z nich złożył skargę do WSA. I wygrał. Teraz sprawą zajmuje się NSA.

- Na terenie miasta Wyszków działa 14 aptek ogólnodostępnych, pomiędzy które równomiernie rozdysponowano dyżury nocne (dyżur nocny odbywa się w godz. 20.00-8.00 dnia następnego) - informuje starostwo.

Jak podaje serwis nowywyszkowiak.pl, w projekcie znalazły się dwie apteki, które nie chcą pełnić całonocnych dyżurów.

Chodzi przede wszystkim o brak takiej liczby magistrów farmacji, która pozwoliłaby na zabezpieczenie nocnych i świątecznych dyżurów.

Mimo to apteki uwzględnione są w rozkładzie dyżurów na 2020 r. Właściciel jednej z nich złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił uchwałę rady powiatu, argumentując to brakiem uzasadnienia do uchwały.

- To błąd formalny z naszej strony - komentuje wicestarosta Leszek Marszał. Wyrok nie jest prawomocny, ponieważ starostwo odwołało się do NSA. Rozprawa jeszcze się nie odbyła.

Starosta dodaje, że w projekcie uwzględniono wszystkie apteki ponieważ pozostałe pozostają przy swoim stanowisku, że albo dyżury pełnią wszyscy, albo się wycofują.

Konsultacje potrwają do dnia 9 października 2020 roku.

