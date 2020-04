Wytyczne dot. wystawiania faktur w aptece

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie udostępnia wytyczne dotyczące wystawiania faktur dla pacjentów i odbiorców, jak też podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz pozostałych podmiotów gospodarczych.

OIA w Warszawie powołując się na wytyczne opracowane przez Dolnośląską Izbę Aptekarską wyjaśnia, czym różnią się nabywca, płatnik i odbiorca, i które dane są obowiązkowe na fakturze.

Zgodnie z interpretacją sądów i izb skarbowych pojęcia nabywca, płatnik oraz odbiorca nie są tożsame.

Nabywca – to ten, kto nabywa towar. Nie ma znaczenia czy będzie z niego korzystał ani za niego płacił. Dla sprzedawcy to strona transakcji; Płatnik – to ktoś kto płaci za towar; Odbiorca – to ktoś kto odbiera towar.

Ani płatnik ani odbiorca nie jest stroną transakcji w kontekście podatkowym. Na fakturze te dane mogą się znaleźć ale nie są obowiązkowe i nie mogą zastąpić danych nabywcy.

W przypadku kiedy nabywcą jest instytucja publiczna istotne jest, aby na fakturze znalazły się odrębnie dane nabywcy i odbiorcy.

W przypadku korzystania z oprogramowania, które nie daje możliwości wypełnienia danych odbiorcy w osobnym polu, informacja o odbiorcy może być podana w uwagach do faktury.

Izba przypomina także zasady wystawiania faktur dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz pozostałych podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z art.96 ustawy Prawo Farmaceutyczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydawane są na podstawie zapotrzebowania, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

W przypadku preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe mogą być one wydane tylko na podstawie zgody otrzymanej od WIF wskazującej konkretną aptekę realizującą zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na tę grupę produktów leczniczych stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.