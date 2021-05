Wyższa składka zdrowotna? Ile Polacy są skłonni dorzucić?

72 proc. Polaków uważa, że system ochrony zdrowia w Polsce funkcjonuje źle. 80% uważa, że polski system opieki zdrowotnej powinien otrzymywać więcej pieniędzy na leczenie pacjentów.

Według badań IBRiS Polacy są skłonni dopłacić 30 zł miesięcznie do składki zdrowotnej, a średnio kwota ta wynosi aż 55 zł.

Wyższą składkę zdrowotną przeznaczoną na ochronę zdrowia pod warunkiem, że środki te byłyby przeznaczone na konkretny cel - np. skrócenie kolejek lub lepszy dostęp do lekarzy chce zapłacić 50% Polaków.

Sondaż: więcej pieniędzy na leczenie

72 proc. Polaków uważa, że system ochrony zdrowia w Polsce funkcjonuje źle.

80% Polaków uważa, że polski system opieki zdrowotnej powinien otrzymywać więcej pieniędzy na leczenie pacjentów.

Obszarem ochrony zdrowia, który najpilniej wymaga poprawy jest dostęp do lekarzy specjalistów (82 proc.), a także dostęp do diagnostyki, leczenia i nowych skutecznych leków (48 proc.), jakość opieki leczniczej (31 proc.), dostęp do lekarzy rodzinnych (29%), dostęp do opieki szpitalnej (28%) oraz wyższe wynagrodzenia służby medycznej (27%).

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaprezentowała pakiet dla ratowania zdrowia Polaków opracowany przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Pakiet obejmuje zwiększenie nakładów dzięki niewielkiemu wzrostowi składki zdrowotnej oraz wprowadzeniu Pracowniczych Planów Zdrowotnych.

FPP: potrzebny system dodatkowych ubezpieczeń

- FPP wskazuje, że podstawową korzyścią z dofinansowania ochrony zdrowia będzie wzrost wydajności pracy, dłuższa aktywność zawodowa oraz mniej absencji chorobowych, ale także zmniejszenie kosztów związanych z przedwczesnymi zgonami na skutek chorób. To wymierne korzyści dla wszystkich pracodawców oraz gospodarki całego kraju – podkreśla Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej CALPE.

Jego zdaniem, stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w formie Pracowniczych Planów Zdrowotnych oraz Indywidualnych Planów Zdrowotnych (PPZ) pozwoliłoby na finansowanie działań w zakresie profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych oraz kardiologicznych.

PPZ byłyby prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, co dodatkowo zabezpieczałoby interes uczestników systemu. Bazowy zakres ubezpieczenia w ramach PPZ obejmowałby diagnostykę, leczenie onkologiczne i kardiologiczne, dając dostęp do innowacyjnych terapii oraz gwarancję maksymalnego okresu oczekiwania na konsultacje u specjalistów. Istniałaby możliwość dokupienia rozszerzonego ubezpieczenia w ramach PPZ – wykraczającego poza bazowy zakres – przez uczestnika, pracodawcę lub w formule współpłacenia.

