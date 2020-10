XVI FRZ: mogliśmy przygotować rynek farmaceutyczny na wojnę z pandemią. Ten okres przegapiliśmy

Mieliśmy wpływ na to, żeby polski pacjent dostał lek. Tego nie doświadczyły Słowacja czy Czechy, które musiały sprowadzać leki z zagranicy i spotkały się z różnymi utrudnieniami. Na pewno lokalna perspektywa, lokalna inwestycja ma znaczenie i poprawia bezpieczeństwo lekowe państwa - mówi Joanna Drewla, dyrektor Servier Polska.

- Polska opiera swoje bezpieczeństwo militarne na NATO, a więc na krajach zewnętrznych. Siła polskiego wojska jest malutka w porównaniu do potencjału międzynarodowego. Może więc nasze bezpieczeństwo lekowe też powinniśmy budować na relacjach międzynarodowych? A polski przemysł farmaceutyczny traktować jako dodatek, kwiatek do kożucha - pytał zaczepnie dr Krzysztof Łanda, prezes Meritum L.A., były wiceminister zdrowia podczas sesji "Bezpieczeństwo lekowe kraju równie ważne jak militarne" odbywającej się w ramach XVI Forum Rynku Zdrowia.

- Z drugiej strony, jeśli mamy być krajem silnym pod względem bezpieczeństwa lekowego, to może Polska powinna mieć swój wywiad i kontrwywiad gospodarczy, powinniśmy aktywnie prowadzić politykę lekową, tak by nikt z zewnątrz nam nie zagroził, ale też byśmy wiedzieli, co się dzieje na świecie? - dodał.

Porównań i analogii polityki lekowej do kwestii zbrojeń nie brakowało:

- Budując bezpieczeństwo militarne Polski budujemy też sojusze i opieramy się o NATO - patrząc na nasze zasoby wojskowe, nie możemy narzekać. W te sojusze inwestujemy w czasie pokoju, w stabilnych czasach, by być przygotowanym na czas wojny. W przypadku bezpieczeństwa lekowego jesteśmy przygotowani na czas stabilności, kiedy wszystko możemy sobie kupić za granicą, jak się ma pieniądze: w Chinach, USA, we Francji, a w Polsce niekoniecznie. Weźmy przykład z wojska i zacznijmy budować partnerstwa, żebyśmy byli przygotowani na zagrożenia w czasie kryzysu - mówiła Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych Grupy Polpharma.

Leki tańsze być już nie mogą

Bogna Cichowska-Duma, reprezentująca Związek Infarma, zrzeszający firmy innowacyjne podkreślała, że sojusze są niezbędne, zarówno na wojnie militarnej, jak i na wojnie, na której jesteśmy obecnie - z wirusem:

- Sami, jako polski przemysł farmaceutyczny, sobie z nim nie poradzimy. Musimy polegać na międzynarodowych sojuszach. Wszyscy patrzymy teraz na rozwój szczepionki przeciwko COVID-19. Ona nie powstaje w naszym kraju. Pracują nad nią firmy innowacyjne z całego świata. Projekty są w zaawansowanych fazach badań klinicznych. Najprawdopodobniej już na jesieni w tym roku będą rejestrowane przez FDA skuteczne szczepionki.