Z epidemią uporamy się do czerwca? Ja w to nie wierzę

Proponowałem premierowi, by ozdrowieńcy otrzymywali na razie jedną dawkę szczepionki. Byłby to eksperyment, nikt na świecie tak jeszcze nie robił, ale uważam, że jako pierwszą dawkę w ich przypadku moglibyśmy traktować samo zakażenie – mówi prof. Krzysztof Simon.

- Są głosy, że z epidemią uporamy się do czerwca, ale ja w to nie wierzę. Lepiej powinno być za rok, ale sam wirus już z nami zostanie – mówi prof. Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant ds. chorób zakaźnych.

Ekspert był gościem cyklu "Kierunek Zdrowie" organizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W czasie webinarium opowiadał o koronawirusie i szczepieniach. W swoim wystąpieniu zachęcał m.in. do szczepienia wszystkimi dostępnymi na rynku szczepionkami.

– One są bardzo dobre. To nie tak, że AstraZeneca jest zła. Ma 60 proc. skuteczności, ale nawet jeśli się zachoruje, to wpływa na łagodniejszy przebieg, a to też jest bardzo ważne. Dla porównania: skuteczność szczepionki przeciwko grypie to 48–52 proc., ale również wpływa na łagodniejszy przebieg, co już jest ważne. I w tych kryteriach powinniśmy to oceniać – mówił prof. Simon.

Przyznał, że proponował w czasie spotkań z premierem, by ozdrowieńcy otrzymywali na razie jedną dawkę szczepionki. – Byłby to eksperyment, nikt na świecie tak jeszcze nie robił, ale uważam, że jako pierwszą dawkę w ich przypadku moglibyśmy traktować samo zakażenie – mówił.

Więcej: https://wroclaw.wyborcza.pl