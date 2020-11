ZAPPA apeluje do Kamsoftu o rozwiązania

Popieramy działania farmaceutki, która w liście do firmy Kamsoft omawia problemy związane z korzystaniem z oprogramowania dla aptek oraz wskazuje konkretne sposoby ich rozwiązań - informuje ZAPPA w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych.

Jak dodaje ZAPPA, z satysfakcją przyjmuje deklarację współpracy firmy ze środowiskiem farmaceutów.

"Jednakże wobec zachodzących zmian w prawie, na rynku farmaceutycznym, a przede wszystkim wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, oczekujemy dostarczania kolejnych rozwiązań adekwatnych do dynamiki tych przeobrażeń" - informuje organizacja.

Niedawno farmaceutka Marta Trafidło opublikowała informację o ciągu dalszym walki o ułatwienia w programie Kamsoft.

"Tym razem chodzi o Giełdę Pomysłów" - napisała.

Pytania:

Czy wg Was działa poprawnie i jesteście z niej zadowoleni?

Czy jej nowa forma jest lepsza i widać, że serwisanci KS z niej korzystają?

Itd - zapraszam do wyrażenia opinii na jej temat.

Jest to niezbędne do dalszej mojej korespondencji.

