ZAPPA o sprawie apteki i dyżurów w Kalwarii

Odwołanie jest standardową procedurą administracyjną, a złożyliśmy je, ponieważ wnioskodawca oraz burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawili nieprawdziwe twierdzenie w uzasadnieniu wniosku złożonym do Ministra Zdrowia (fot. ZAPPA)

Lokalni aptekarze odmówili dyżurowania całodobowego za darmo i bez potrzeby społecznej, co z reszta udowodnili. To burmistrz mija się z prawdą - odpowiada szef ZAPPA, Marcin Wiśniewski w sprawie apteki, która miałaby powstać, by przejąć pełnienie nocnych dyżurów.

O sprawie pisaliśmy dzisiaj rano. Ponieważ w Kalwarii Zebrzydowskiej był problem z nocnymi i świątecznymi dyżurami aptek, burmistrz podjął starania o uruchomienie nowej apteki na terenie miasta. WIF wydał udzielił pozwolenia na prowadzenie apteki. Inicjatywa została jednak oprotestowana przez aptekarzy, których reprezentuje ZAPPA. Mamy komentarz Związku o przyczynach tego odwołania: "Odwołanie jest standardową procedurą administracyjną, a złożyliśmy je, ponieważ wnioskodawca oraz burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej przedstawili nieprawdziwe twierdzenie w uzasadnieniu wniosku złożonym do Ministra Zdrowia o zgodę na otwarcie apteki z odstąpieniem od warunków przewidzianych ustawą Prawo Farmaceutyczne (wniesionych AdA). Innymi słowy wprowadzili w błąd Ministra Zdrowia twierdząc, jakoby aptekarze w Kalwarii Zebrzydowskiej odmówili dyżurowania. Prawda jest taka, że lokalni aptekarze odmówili dyżurowania całodobowego za darmo i bez potrzeby społecznej, co zresztą udowodnili. Natomiast rok temu zaproponowali w zamian kilka wariantów, m.in., że będą dyżurować codziennie do godz. 23, a w weekend całodobowo. Rada Powiatu nie zaakceptowała przedstawianych wariantów. Teraz za to samorząd lokalny załatwia odstąpienie od AdA dla sieciówki, na którą skarżą się krakowscy aptekarze od dawna (dumping, reklama itd.), która ma dyżurować codziennie do 22, a w weekendy do 20. Czyli zamienił stryjek siekierkę na kijek. Do prawdy, trudno uwierzyć, że chodzi o dyżury, skoro burmistrz w efekcie swoich zabiegów skróci czynność aptek, mówiąc, że wydłuży. Jutro (27 stycznia-przyp. red.) w Kalwarii podczas konferencji prasowej zwołanej przez burmistrza, ZAPPA złoży stosowne oświadczenie" - zapowiedział Marcin Wiśniewski, szef Związku.

