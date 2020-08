Zawiercie: po ponad pół wieku apteka szpitalna doczekała się remontu

Po ponad pół wieku apteka Szpitala Powiatowego w Zawierciu doczekała się gruntownej modernizacji. Apteka zyskała dodatkową powierzchnię, dzięki czemu możliwe było powiększenie izby ekspedycyjnej, skąd leki trafiają do poszczególnych oddziałów i poradni.

Jest nowocześnie i higienicznie.

Jak podaje placówka, Izbę recepturową, służącą do przygotowywania leków recepturowych, zaopatrzono w śluzę zapewniającą pomieszczeniu właściwą klasę czystości. Wydzielono także komorę przyjęć i dodatkowe magazyny: leków chronionych, łatwopalnych i żrących, środków do dezynfekcji i materiałów opatrunkowych. Utworzono pomieszczenie sterylizatorni i destylatorni.

Na potrzeby apteki przebudowano nieużytkowane pomieszczenia na I piętrze szpitala, w pełni dostosowując lokal do obowiązujących przepisów.

Apteka przez lata działała w pomieszczeniach, które nie spełniały standardów. Inspektor farmaceutyczny wielokrotnie wskazywał na potrzebę dostosowania lokalu do obowiązujących wymogów. Niestety brak środków na remont powodował, że kolejne władze placówki, zamiast zmodernizować aptekę, wnioskowały o odroczenie terminu wykonania decyzji.

Od 2003 r. nad apteką wisiała groźba zamknięcia. To w rezultacie sparaliżowałoby pracę całego szpitala, bo to właśnie apteka zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt jednorazowego użytku wszystkie oddziały i poradnie należące do placówki. Jej strategiczna rola ujawniła się zwłaszcza teraz, w trakcie epidemii. To na pracownikach Apteki Szpitalnej spoczywało zadanie wyposażenia medyków w środki ochrony osobistej i preparaty do dezynfekcji. Dzięki ich pracy w szpitalu niczego nie brakowało.

- Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zobligował nas do przeprowadzenia prac związanych z dostosowaniem lokalu Apteki Szpitalnej najpóźniej do 2023 r. Uznaliśmy jednak, że nie będziemy zwlekać z remontem. To, czego nie udało się zrobić przez niemal dwie dekady, zrealizowaliśmy w rok - podkreśla dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz.

Po przeprowadzce apteka ma do dyspozycji blisko 300 m2. Co najważniejsze, obecnie spełnia wszystkie wymogi określone w Prawie farmaceutycznym. Inwestycja kosztowała ponad 600 tys. zł.

