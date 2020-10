Jestem przeciwnikiem polityki penalizacyjnej, wyłapywania, wsadzania do więzienia i angażowania służb (fot. PTWP)

Jest to tak intratny interes, że bez względu na to jak wysokie kary byśmy nałożyli na handlarzy, to proceder nadal będzie kwitł. Lepiej jest zlikwidować przyczynę nielegalnego wywozu leków refundowanych - mówi o działaniach wobec mafii lekowej dr Krzysztof Łanda.

- Jestem przeciwnikiem polityki penalizacyjnej, wyłapywania, wsadzania do więzienia i angażowania służb. Jestem lekarzem i uważam, że trzeba zlikwidować przyczynę choroby, a wtedy objawy same znikną - mówił na antenie Polskiego Radia 24, były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Wskazuje na źródła tego przestępstwa: - Przepisy, które przygotowywałem, zatrzymałyby proceder. Gdy np. lek kosztuje 150 euro w Niemczech, to kosztowałby również 150 euro w Polsce. Pacjenci i NFZ płaciłby tyle samo co dzisiaj, ponieważ firmy musiałyby zwrócić 50 euro różnicy. Lepiej jest zlikwidować przyczynę niż karać ludzi, angażować służby i pieniądze na ściganie królika. Złapmy tego królika, nie ścigajmy go, bo to nigdy się nie skończy - podsumował Łanda. Dr Krzysztof Łanda objął stanowisko w listopadzie 2015 roku. Jako wiceminister nadzorował wielomiliardowy rynek leków w Polsce. Niespełna półtora roku później odszedł z resortu. Wskazywano na jego rzekomo niejasne kontakty z firmami farmaceutycznymi. Za jego odwołaniem stał jednak gang fałszywych funkcjonariuszy służb specjalnych (gang przebierańców) zatrzymany przez CBA. Więcej: https://www.polskieradio24.pl

