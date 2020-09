Zmiana schematu prowadzenia pacjenta z dodatnim wynikiem testu

Ponad 1,2 tys. dodatkowych łóżek dla pacjentów z COVID-19, nowe obostrzenia w powiatach oraz modyfikacja schematu postępowania dla pacjentów z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa – to najważniejsze zmiany, które zapowiedział dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.

- W ostatnim tygodniu mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem zachorowań. Teraz ta liczba przekroczyła 1 tys., a ostatnio nawet 1,5 tys. nowych przypadków zachorowań dziennie – podał szef resortu zdrowia dr Adam Niedzielski. - To konsekwencja przywracania normalności, powrotu dzieci do szkół i powrotu do zwykłych czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią. Rośnie liczba interakcji społecznych i rośnie liczba zachorowań – dodał dr Niedzielski.

Minister podkreślił, że resort dokładnie monitoruje rozwój pandemii. - To nie liczba nowych zachorowań jest najważniejsza, ale najważniejszym wskaźnikiem jest liczba zajętych łóżek i liczba zajętych respiratorów - wskazał. - Chcemy, by liczba wolnych łóżek i respiratorów odpowiadała zapotrzebowaniu. Na razie liczba łóżek jest wystarczająca. Nie ma takiej możliwości, żeby ich zabrakło - podkreślił minister Niedzielski.

W ramach jesiennej strategii ministerstwo zdrowia i wojewodowie wydali ponad 600 decyzji wskazujących poszczególne oddziały i szpitale do zabezpiecza miejsc dla pacjentów z COVID-19. Od września działa trzystopniowy system zabezpieczenia szpitalnego. W ciągu ostatniego tygodnia przybyło 1,2 tys. łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem i dzięki temu teraz mamy 8 tys. miejsc. Posiadamy także ponad 800 łóżek respiratorowych.

W ostatnim tygodniu bazę łóżek dla pacjentów z COVID-19 zwiększono o 1,2 tys. miejsc w wybranych województwach.

Zmiana schematu postępowania z pacjentem zakaźnym

Dr Adam Niedzielski zapowiedział, że zmieni się schemat prowadzenia pacjenta z dodatnim wynikiem testu: - W reakcji na sygnały i apel lekarzy zakaźników, chcemy zmodyfikować schemat postępowania z pacjentem z dodatnim wynikiem testu. Modyfikacja polega na tym, że teraz pacjent z dodatnim wynikiem testu wróci do lekarza POZ lub do szpitala na pierwszym poziomie. Lekarz dokona oceny. Jeśli choroba przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, wtedy lekarz POZ lub lekarz z pierwszego poziomu, będzie mógł wydać decyzję o izolacji domowej.