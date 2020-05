Zniesienie rygorów na obszarach wolnych od COVID-19? Taka terytorialna autonomia nie ma racji bytu

Na razie, jak wynika z internetowego sondażu CBOS, obecnie dominuje w Polsce zrozumienie dla wprowadzonych rygorów. Dominuje nawet w gminach i powiatach, w których od początku pandemii nie odnotowano ani jednego przypadku zakażenia.

Już teraz coraz więcej ludzi psychicznie nie wytrzymuje życia wśród zakazów. Tym bardziej, że część obostrzeń wprowadzono na wyrost, na wszelki wypadek, bez racjonalnych powodów. Na razie buntują się przedsiębiorcy i grupy zawodowe pozbawione możliwości zarabiania. Ale co będzie za kilka miesięcy, kiedy jeszcze bardziej pogorszą się wskaźniki gospodarcze? Co będzie, kiedy ludziom doskwierać zacznie już nie tylko brak środków do życia, ale samo życie?

Na razie, jak wynika z internetowego sondażu CBOS przeprowadzonego w dniach 23-27 kwietnia na próbie 1000 respondentów, obecnie dominuje w Polsce zrozumienie dla wprowadzonych rygorów. Dominuje nawet w gminach i powiatach, w których od początku pandemii nie odnotowano ani jednego przypadku zakażenia. Gdyby nie media, ich mieszkańcy mogliby w ogóle nie wiedzieć o szalejącej pandemii

Rozmawialiśmy na ten temat z Michałem Mrozem, starostą tucholskim. To jedyny w województwie kujawsko-pomorskim powiat, w którym nie stwierdzono zakażeń koronawirusem. Tylko po jednym przypadku odnotowano w powiatach inowrocławskim i radziejowskim. Nieliczne zachorowania na COVID-19 były w powiatach sępoleńskim - dwa oraz mogileńskim i rypińskim - trzy (dane Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z początku maja).

W każdym razie we wszystkich województwach można by wskazać obszary wolne od koronawirusa. Wojewodowie we współpracy z MZ, na zasadzie pilotażu, a więc odstępstwa od ogólnopolskich wymogów, mogliby w nich luzować surowe przepisy.

Starosta Michał Mróz nie jest jednak entuzjastą pomysłu wprowadzenia pilotażu choćby w jego wolnym od koronawirusa powiecie.

- Obserwuję to, co dzieje się w sklepach, urzędach, na ulicach… Muszę powiedzieć, że mieszkańcy powiatu tucholskiego są zdyscyplinowani, chociaż dobrze wiedzą, że nie było u nas przypadku zakażenia koronawirusem. Mamy zero zachorowań, zero hospitalizacji - wyjaśnia i dodaje, że podobnie jest w sąsiadujących z powiatem tucholskim powiatach należących do województwa pomorskiego

- Zniesienie restrykcji w powiecie tucholskim musiałoby się wiązać z izolowaniem naszych mieszkańców od ludności innych regionów. To przecież niemożliwe. Tym bardziej że coraz więcej osób nie zamyka się w domach, wracają do pracy, muszą się przemieszczać. Taka terytorialna autonomia nie ma racji bytu - przekonuje Michał Mróz.