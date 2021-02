ZPP: nowy podatek medialny uderza w konsumentów

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od lat krytycznie ocenia każdego rodzaju podatki sektorowe. Proponowany podatek medialny nie stanowi wyjątku, dlatego jesteśmy zdecydowanie przeciwni jego wprowadzeniu - napisał ZPP w komunikacie.

- Co więcej, sprzeciwiamy się również nowym obciążeniom wprowadzanym w trakcie walki z epidemią koronawirusa - dodają przedsiębiorcy.

Dalej: - Podatek medialny jest już kolejnym nich. Dla nas to dodatkowy powód, by mu się sprzeciwiać.Wprowadzając podatki sektorowe, rząd z reguły powołuje się na konieczność objęcia obciążeniami również tych firm, które stosują mechanizmy optymalizacji i w konsekwencji unikają podatku dochodowego. Argument ten wykorzystywany jest również po to, by uzasadnić pomysł podatku reklamowego.

Jeśli faktycznie jest to intencja prawodawcy, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przypomina, że już od lat proponuje rzeczywistą receptę na problem unikania opodatkowania –prosty system podatkowy, oparty na trudnym do uniknięcia i łatwym w obliczeniu i poborze podatku przychodowym.

Komplet informacji na temat naszych poglądów w tym zakresie, wraz z koncepcją kompleksowej reformy systemu podatkowego, znajduje się na stronie internetowej www.podatkiminus.pl. Jeśli faktycznie chcemy walczyć z optymalizacją – wprowadźmy podatek przychodowy, zamiast mnożyć komplikujące system i uderzające w konsumentów podatki sektorowe.