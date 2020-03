ZZPF ostrzega: nie dajcie się nabrać. Importer testu wyjaśnia sytuację

Dostajemy informacje, że otrzymujecie propozycje zakupu testów do wykrywania koronawirusa w bajońskich cenach. Są testy do użycia w laboratorium, a nie samodzielnego zastosowania w celu zbadania obecności przeciwciał - ostrzega ZZPF. Odezwał się importer testu.

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji informuje w mediach społecznościowych o ofertach kierowanych do aptek.

"Dostajemy informacje, że otrzymujecie propozycje zakupu testów do wykrywania koronawirusa w bajońskich cenach. Proszę nie dokonywać zakupów za pośrednictwem ludzi i firm nie znanych w branży. Są testy do użycia w laboratorium, a nie samodzielnego zastosowania w celu zbadania obecności przeciwciał. Nie dajcie się nabrać".

Związek zamieścił przykładowe zdjęcie takiego testu i oferty, iż chodzi o test płytkowy z wymazu w cenie 100 zł netto. Forma płatności: pobranie lub przedpłata.

Po publikacji informacji, zgłosił się do nas przedstawiciel firmy NGK Pharma, importującej testy. Oświadczył, że "jest to test przesiewowy, pacjent może go nabyć i wykonać z jednej kropli krwi (pobranie próbki krwi w sposób analogiczny z badaniem poziomu wysokości cukru przez diabetyków)".

"Naszą intencją było dostarczenie testu, który umożliwia wstępne badanie, jego producent nie wskazuje, żeby wykonanie jego było wyłącznie laboratoryjne, choć jest taka opcja, bo można go wykonać z surowicy/osocza. Pozyskanie testów nie było ani tanie ani łatwe, cena to wypadkowa kosztów. Jeśli jakieś osoby poczuły się urażone, jest nam przykro, nie to było naszą intencją" - przyznaje.