26 września: Dzień Aptekarza. Izby ślą życzenia

26 września, w sobotę, obchodzimy Dzień Aptekarza. Z tej okazji na stronach kilku izb aptekarskich pojawiły się życzenia oraz informacje o organizowanych z tej okazji wydarzeniach.

"26 września obchodzimy XVI Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Z tej okazji przekazujemy najserdeczniejsze życzenia wszystkim farmaceutom. Dziękujemy za Waszą codzienną pracę i zaangażowanie" - napisała Naczelna Izba Aptekarska.

"Z okazji Święta Aptekarzy życzę Państwu satysfakcji wynikającej ze świadomości, że wykonujemy szczególny zawód, który łączy w sobie pomoc i troskę o ludzi chorych oraz stanowi dla nich również wsparcie poprzez naszą codzienną postawę i obecność. Zwłaszcza ostatnie miesiące pokazały co oznacza aptekarska etyka, sumienność i odpowiedzialność wobec chorego - napisał prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, mgr farm. Wojciech Chmielak.

Dodaje: - Salus aegroti suprema lex esto! – brzmi wzniośle i pięknie. My – nie zamykając drzwi do swoich aptek pokazaliśmy, że to nie tylko łacińska sentencja, lecz faktyczny element naszej aptekarskiej duszy i powód do dumy. Serdecznie Wam za to dziękuję i jednocześnie gratuluję ! Bo wybraliśmy najlepszy zawód świata! W tym szczególnym dla nas dniu życzę Państwu sukcesów i niesłabnącego optymizmu zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

"Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, który obchodzimy w dniu imienin św. Kosmy i Damiana, patronów aptekarzy, składam Wam najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Aby misja, jaką jest praca aptekarza, była dla Was również satysfakcją i spotkała się z wdzięcznością pacjentów. Przyjmijcie też wyrazy najwyższego uznania za trud, który wkładacie w wykonywanie zawodu. Szczególnie doceniam Waszą pracę w okresie pandemii, kiedy wykazaliście się poświęceniem dla pacjentów mimo rygorów sanitarnych" - napisała prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.

- Z okazji Dnia Aptekarza dziękuję wszystkim farmaceutom za trud wkładany w codzienną pracę dla dobra pacjentów. Życzę dalszej wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym - przekazuje Podkarpackiej OIA, mgr farm. Marcin Bochniarz.