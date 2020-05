Andrzej Sośnierz o strategii walki z COVID-19: chyba wybraliśmy najgorszy model

Andrzej Sośnierz przedstawia trzy modele krzywych obrazujących efekty tłumienia epidemii w różnych krajach. - Wniosek jest taki, że chyba wybraliśmy najgorszy model, przynoszący straty gospodarcze - ocenia.

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, były prezes NFZ odnosi się do tzw. planu Sośnierza zestawiając go z efektami i metodami walki z epidemią przyjętymi w Polsce i innych krajach.

Jego plan zakładał doprowadzenie do takiego stanu epidemii, w którym możliwe byłoby jej kontrolowanie i utrzymanie na tak niskim poziomie byśmy mogli normalnie się poruszać i wrócić do pracy. Cel tego programu - ujęty hasłowo - brzmiał "uwolnić naród, uwięzić koronawirusa". Taki efekt, zdaniem Andrzeja Sośnierza, jest możliwy do uzyskania m.in. pod warunkiem szybkiego odnajdywania zakażonych i osób z kontaktu, co pozwalałoby na ich izolację, zamiast zalecania wszystkim Polakom pozostawania w domach.

- Teraz już można powiedzieć z całą pewnością, że to jest program, który byłby skuteczny - uważa Andrzej Sośnierz. Na poparcie tej tezy przedstawia 3 modele rozwoju epidemii oparte o doświadczenia innych krajów.