Badacze o badaniach klinicznych

Jeden z odcinków serii przygotowanej przez Agencję Badań Medycznych (fot. screen)

"Pacjent w badaniach klinicznych" to projekt o charakterze edukacyjnym, skierowany do pacjentów oraz ich rodzin, mający na celu dostarczenie rzetelnej, obiektywnej i łatwej do zrozumienia wiedzy w obszarze badań klinicznych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał serwis pacjentwbadaniach.abm.gov.pl.

W przygotowanym materiale doświadczeni badacze oraz uczestnicy badań odpowiadają na najczęstsze pytania dotyczące udziału w badaniach klinicznych. Przez najbliższe tygodnie na stronie pacjentwbadaniach.abm.gov.pl będą pojawiać się nowe filmy z udziałem badaczy oraz pacjentów. "Co tydzień odkrywać będziemy odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z badaniami klinicznymi. Odbiorcy filmów mogą dowiedzieć się m.in. czym są badania kliniczne, kto może wziąć w nich udział, w jaki sposób chronione jest bezpieczeństwo uczestników, jakie korzyści wiążą się z udziałem w badaniu oraz jakie prawa przysługują pacjentom" - zachęcają do oglądania autorzy filmów.

