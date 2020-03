Czy wirus zaatakuje każdego z nas? Nie wiadomo. Ale nawet jeśli, to ...

Czy wirus zaatakuje każdego z nas? Nie wiadomo. Ale nawet jeśli zaatakuje, w około 80 procentach będzie to przebieg bezobjawowy. Większość osób może nawet nie odczuwać tego, że będzie zarażona - mówi prof. dr hab. n. med. Adam Dziki.

Specjalista podał informacje o realnym zagrożeniu koronawirusem i jak mu zapobiegać.

Ogólnie znane objawy infekcji koronawirusem to objawy podobne do grypy: bóle mięśniowe, wysoka gorączka, suchy kaszel, brak kataru. Zakażenie wirusem powoduje wytworzenie przeciwciał i będziemy uodpornieni na to zakażenie.

Oczywiście raportowane są pewne doniesienia mówiące o tym, że niektóre osoby, które przechorowały tę infekcję, zakaziły się po raz drugi. Ale to są pojedyncze przypadki.

Niektóre kraje, jak Taiwan doprowadziły do tego, że epidemia nie rozprzestrzeniła się. Tylko 47 osób zachorowało na koronawirusa. Zdecydowane działania zapobiegły rozprzestrzenianiu się wirusa.

Więcej: www.informacjekoronawirus.pl