Don Gisu zachęca do szczepień przeciw COVID-19

Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny, po raz kolejny nieszablonowo zachęca do prozdrowotnych zachowań. Tym razem w nagraniu "Fiddler Gisu on the Roof" do melodii z musicalu "Skrzypek na dachu" śpiewa o celowości szczepień przeciw COVID-19.

Szczepić czy nie szczepić?

- oto jest pytanie!

Fiddler Gisu dzisiaj

odpowiada na nie. Na melodię znanej piosenki "If I Were a Rich Man" z musicalu "Skrzypek na dachu" Posobkiewicz śpiewa po angielsku. "Gdybym się zaszczepił, (…) Covid nigdy by się mnie nie czepił. I bym nadal zdrowy był. Chciałbym się zaszczepić. Będzie ze mnie biddy zdrowy człek, Yidle-diddle- bardzo zdrowy człek..." - brzmi tłumaczenie fragmentu testu. "Budowałbym swoją odporność za pomocą przeciwciał IgG, w samym środku mojego ciała. One chroniłyby mnie jak dach albo parasol nad moją głową. Na początku będzie tylko jedno bezbolesne ukłucie, i jeszcze jedno przypominające dla pewności. Od tej pory COVID mi nie straszny" - śpiewa po angielski Posobkiewicz. "Napełnił bym swoje serce radością i szczęściem, wypełniłbym je pokojem i miłością; Skrzypek GISu ma już dość chorób" - zaznacza. Posobkiewicz jako Główny Inspektor Sanitarny nieszablonowo zachęcał do bycia dawcą narządów i tkanek, a także do szczepień, edukował o szkodliwości palenia i dopalaczy. Robił to m.in. nagrywając klipy, w których występował jako raper Gisu, rocker Gisu i Don Gisu.

