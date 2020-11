Don Gisu znowu nadaje: ja nie jestem statystą

Don Gisu, czyli były Główny Inspektor Sanitarny, Marek Posobkiewicz, hospitalizowany z powodu zakażenia koronawirusem, nagrał piosenkę z "dedykacją" dla Edyty Górniak. Piosenkarka stwierdziła, że w szpitalach leżą statyści, a nie pacjenci chorzy na COVID-19.

"W imieniu wszystkich „statystów” ze szpitala, również tych pod respiratorami, pozdrawiam Panią Edytę Górniak. Przepraszam za słaby flow z powodu optiflow... W minionej dobie mój rówieśnik został przekazany z naszej kliniki na OIOM. Umierają osoby młodsze ode mnie. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma pandemii, to niech się zastanowi..." - napisał Marek Posobkiewicz.

To reakcja na słowa Edyty Górniak, która podczas internetowej transmisji wideo powiedziała m.in., że w szpitalach mają leżeć nie chorzy na COVID-19, a statyści. Dodała także, że to Bill Gates poprzez szczepionki chce doprowadzić do depopulacji świata, a najlepsze środki na koronawirusa to witamina D i oregano.