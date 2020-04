Farmaceutka z Belgii zachęca do idei szczepień

– Ważne jest, aby wszyscy specjaliści ochrony zdrowia pracujący w różnych miejscach dawali przykład i odpowiednio się zaszczepili. Prawidłowe zaszczepienie chroni nie tylko nas, ale także pacjentów z grup ryzyka. Mocno zachęcam wszystkich pracowników ochrony zdrowia w Europie, do podjęcia tej wspólnej odpowiedzialności – mobilizuje do działania Ann, farmaceutka z Belgii.

Szczepienia są aktualnie głównym narzędziem w zakresie profilaktyki pierwotnej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku zapobiegają około 2-3 mln zgonów na całym świecie i zmniejszają koszty leczenia wielu innych chorób. Immunizacja poprzez szczepienie stanowi najlepszą ochronę przed możliwymi do uniknięcia chorobami zakaźnymi.

W związku z trwającym Europejskim Tygodniem Szczepień, Koalicja na Rzecz Szczepień zainicjowała kolejne już działanie edukacyjne zwracające uwagę na istotność szczepień europejskiego społeczeństwa – Europejską Kampanię na Rzecz Szczepień. Kampania dedykowana jest farmaceutom, lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w edukacji pacjentów, odpowiadając na kluczowe pytania i rozwiewając wiele wątpliwości związanych z tą tematyką.

Na potrzeby kampanii w filmach promujących ideę szczepień, PGEU zaangażowała farmaceutów z kilku europejskich krajów m.in.: z Polski, Hiszpanii i Belgii, którzy przypominają o potrzebie podejmowania niezbędnych działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów, podkreślając tym samym istotę przekazywanej wiedzy opartej na faktach. Istotą projektu jest również to, aby wszyscy pracownicy ochrony zdrowia – będąc zaszczepieni – dawali dobry przykład dla całego społeczeństwa.

Europejska Kampania na Rzecz Szczepień jest aktywnie promowana w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej, PGEU oraz wielu organizacji partnerskich. Działania wspiera również Naczelna Izba Aptekarska. Cała akcja zakończy się 26 kwietnia br.