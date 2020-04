Od lat przyzwyczailiśmy się żyć w świecie, który pokazuje nieomal wyłącznie ludzi młodych, pięknych i zdrowych, a chorobę chowa gdzieś w kąt. A czas epidemii doszczętnie burzy ten obraz i musimy często przewartościować to, co jest ważne w życiu - czy jesteśmy w stanie wszystko kontrolować, czy bardziej boimy się o siebie, czy o bliskich i jak opanować lęk przed chorobą?

Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na potrzeby pacjentów, każdego dnia od wtorku 31 marca, publikuje filmy z cyklu „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii" na kanale YouTube AkademiaNFZ , zrealizowane przy współpracy specjalistów psychoterapii.

Spośród 10 przygotowanych podcastów udostępniony został już pierwszy pt. „Lęk - co zrobić, by Tobą nie zawładnął" oraz drugi „Izoluj się pozostając w kontakcie z innymi".



NFZ zaprasza do oglądania i rozpowszechniania kolejnego filmu pt. „Kontrola - jak jej nie stracić?"