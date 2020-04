NFZ: aktywność fizyczna w czasie epidemii

9 kwietnia NFZ udostępnił ostatni, dziesiąty odcinek cyklu Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii. Tym razem będzie mowa o aktywności fizycznej.

Nasz organizm to jedno: ciało i dusza albo ciało i psychika, zależnie od naszego światopoglądu. Dlatego jeżeli chcemy przetrwać epidemię w dobrej kondycji zadbajmy o obie sfery.

"O tym jak ważną rolę dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego ma aktywność fizyczna, mówimy również od początku kwarantanny, zachęcając Polaków przebywających w domach do codziennych ćwiczeń, przygotowanych przez ekspertów Exercise is Medicine i publikowanych na Akademii NFZ na YouTube" - zachęca do oglądania i ćwiczenia NFZ.