NFZ: epidemia może wywoływać zaburzenia stanów emocjonalnych

NFZ zrealizował cykl rozmów z psychoterapeutą - rozmowy o lęku, stresie, zagrożeniu w czasie kwarantanny, izolacji, utracie kontroli. Cykl będzie składał się z 10 podcastów, które będą publikowane codziennie na kanale You Tube od 31 marca, jeden podcast dziennie.

"Myślę, że każdy z nas będzie miał za jakiś czas możliwość dowiedzenia się czegoś nowego o sobie. Jedni odkryją w sobie pokłady dobroci, inni - trwogi egzystencjalnej, jeszcze inni zorientują się, jak bardzo byliśmy napełnieni pychą, że człowiek wszystko potrafi" - uważa prof. Bogdan de Barbaro, psychiatra i terapeuta.

Miliony osób zmagają się obecnie z różnorodnymi zaburzeniami stanów emocjonalnych. Z napięciem lękowym i uporczywym strachem, z lękiem o życie i zdrowie, z trudami izolacji, z lękiem o pracę, z poczuciem utraty kontroli nad życiem. Zdaniem wielu psychoterapeutów, tak poważnej przewlekłej sytuacji stresowej, wprowadzającej zagrożenie życia i zdrowia, nie doświadczyliśmy od II wojny światowej.

W odpowiedzi na obecne potrzeby pacjentów, Narodowy Fundusz Zdrowia przy współpracy specjalistów psychoterapii zrealizował cykl filmów pod wspólnym tytułem "Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii".

Zrealizowany cykl to rozmowy z psychoterapeutą - rozmowy o lęku, stresie, zagrożeniu w czasie kwarantanny, izolacji, utracie kontroli - dostępne będą wkrótce na kanale Akademii NFZ na YouTube.

Cykl będzie składał się z 10 podcastów, które będą publikowane codziennie na naszym kanale od wtorku 31 marca, jeden podcast dziennie.

Plan podcastów:

Lęk -co zrobić, by Tobą nie zawładnął?

Izoluj się pozostając w kontakcie z innymi

Kontrola - jak jej nie stracić?

Konflikty w rodzinie - jak do nich nie dopuścić?

Obniżenie nastroju - zrób nowy plan

Lęk przed utratą pracy - jak sobie z nim poradzić?

Techniki relaksacji - jak się zregenerować?

Społeczna odpowiedzialność - myśl o innych

Zespół stresu pourazowego - jak zadbać o swoją przyszłość?

Ruch to zdrowie, ale pamiętaj o bezpieczeństwie