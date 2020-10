NFZ radzi: dbaj o serce. Podpowiada jak

Dla serca ważny jest systematyczny trening, ponieważ powiększa i podwaja on sieć naczyń krwionośnych w organizmie, dzięki czemu więcej bogatej w tlen krwi może dotrzeć do serca.

Polacy zapytani, co robią, aby utrzymać swoje serce w dobrej kondycji twierdzą, że dbają o nie poprzez unikanie palenia oraz aktywność fizyczną. Około połowa respondentów unika tłustych potraw oraz nie spożywa w nadmiarze alkoholu.

Czy to wystarczy? Tak. Dla serca ważny jest systematyczny trening, ponieważ powiększa i podwaja on sieć naczyń krwionośnych w organizmie, dzięki czemu więcej bogatej w tlen krwi może dotrzeć do serca. Regularnymi ćwiczeniami można nie tylko wzmocnić serce, ale także obniżyć poziom złego cholesterolu i cukru we krwi, oraz zmniejszyć ciśnienie tętnicze.

Ekspert opowie o tym, jakie są czynniki ryzyka chorób serca i jak wygląda właściwa profilaktyka.

Film przygotowany przez OW NFZ w Bydgoszczy w ramach akcji "Środa z Profilaktyką". Z dr n. med. Waldemarem Gadzińskim, konsultantem medycyny rodzinnej dla woj. kujawsko-pomorskiego rozmawiała Daria Kosmecka z działu ds. promocji Zdrowia i Profilaktyki.