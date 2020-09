Opieka szpitalna w czasach epidemii

Czy w szpitalach jest bezpiecznie w czasie epidemii? Czy wszystkim pacjentom zgłaszającym się do szpitala wykonuje się test na SARS-CoV-2? Jakie specjalne zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązują w szpitalach w czasie epidemii? - NFZ zaprasza do obejrzenia kolejnego odcinka cyklu "Bezpieczni w czasie epidemii".

W 5 odcinku cyklu eksperci odpowiadają, miedzy innymi, na pytania:

- Kiedy trzeba się zgłosić do szpitala?

- Czy w szpitalach jest bezpiecznie w czasie epidemii?

- Czy wszystkim pacjentom zgłaszającym się do szpitala wykonuje się test na SARS-CoV-2?

- Czy nie lepiej teraz poczekać i przełożyć operację albo badania?

- Jakie specjalne zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązują w szpitalach w czasie epidemii?

- Co oznacza bycie odpowiedzialnym wobec siebie i innych?

- Zauważyliśmy od tego marca, że dzięki czujności wszystkich i odpowiedzialności personelu, pacjentów i innych osób mamy zdecydowanie mniej wszelkich zakażeń. To jest ważne dlatego, że pacjenci w onkologii często cierpią z powodu zakażeń dodatkowo, nie tylko wirusa SARS COV2, ale i wszelkich innych - mówi prof. Jan Walewski.

- Zachęcamy do tego, by kontynuować leczenia szpitalne, nie bać się. Szpitale są również zabezpieczone i przygotowane do walki z koronawirusem - dodaje minister zdrowia, Adam Niedzielski.