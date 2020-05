Spot w podziękowaniu dla pracowników medycznych walczących z COVID-19

Do stacji telewizyjnych trafił właśnie spot z podziękowaniem dla wszystkich służb medycznych w Polsce. To wyraz wdzięczności i uznania dla tych, którzy codziennie stają na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem - informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Spot stanowi wyraz nie tylko podziękowania odwagę w trakcie walki z COVID19, ale jest jednocześnie wyrazem sprzeciwu przeciwko hejtowi, z jakim zetknęli się niektórzy pracownicy medyczni.

"To trudny czas dla nas wszystkich, ale to Wy jesteście prawdziwymi bohaterami. Farmaceuci, lekarze i wszyscy inni, którzy walczycie o nasze zdrowie. Dziękujemy że poświęcacie się dla nas, za Waszą siłę i wytrwałość, za odwagę, za to, że jesteście, że nie kalkulujecie, za Wasze wyrzeczenia. Za to, że możemy na Was liczyć. Dziękujemy" – to słowa stanowiące główny przekaz filmu.