WEI: mniej aptek to gorszy dostęp dla pacjentów

Warsaw Enterprise Institute przeprowadził debatę pt. Otwarty rynek apteczny a wydolność systemu ochrony zdrowia. Przyczynkiem do dyskusji był raport WEI dotyczący rynku aptecznego.

Według stanu na wrzesień 2020 roku w Polsce działało 12 312 aptek ogólnodostępnych czyli o 1 253 mniej niż w czerwcu roku 2017 roku, gdy w życie weszła tzw. Ustawa „Apteka dla Aptekarza".

"Mniej aptek to gorszy dostęp dla pacjentów. Mniejsza konkurencja to gorsza jakość świadczonych usług. Zagadnienia, które omawiano podczas debaty to także m.in. konkurencja rynkowa i jej wpływ na jakość świadczonych usług w aptekach oraz plan szczepień na COVID-19" - oceniają uczestnicy debaty.

Głos w dyskusji zabrała m.in. Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:

- Pacjenci nie znają zawiłości regulacyjnych, jakie rządzą rynkiem aptecznym. Zależy im po prostu na kilku rzeczach: tym, żeby apteki były blisko, żeby było ich dużo, żeby leki były dostępne i żeby były w przystępnych cenach. Monopolistyczny układ rynku nie sprzyja pacjentom z uwagi na ryzyko wyższych cen. W dobie COVID-19 nie wchodzi też w grę sytuacja, żeby na prowincji pacjent dojeżdżał do apteki, bo ta bliższa została zamknięta.

Kwestie rynkowe i regulacyjne poruszył Tomasz Wróblewski, prezes WEI, który zaznaczał, że za każdym razem, gdy państwo interweniuje w rynek, ma to motywacje polityczne. W tym przypadku było to wsparcie jednej tylko grupy przedsiębiorców – aptekarzy, czyli budowanie sojuszy z dużymi hurtowniami, które staja się głównym rozprowadzającym podmiotem, w jakimś sposób uzależniającym od siebie małe apteki. Zależy im więc na tym, aby konkurencja była jak najmniejsza, w tym większe sieci, apteczne, które mają tendencję do obniżania cen i wywierania nacisków na hurtownie i producentów leków.