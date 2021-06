Czy piękno może pochodzić z tabletki? Sprawdziły to doktorantki SUM

Nutrikosmetyki nazywane „tabletkami urody” lub „kosmetykami w kapsułkach mają za zadanie korzystnie wpływać na wygląd włosów, skóry oraz paznokci. Czy są skuteczne?

Stale rosnące zainteresowanie suplementami diety, w tym preparatami poprawiającymi kondycję skóry i jej przydatków, sprzyja pojawianiu się na rynku nowych produktów

Badania na temat ich rzeczywistego działania przeprowadziły doktorantki Marta Karkoszka i Klaudia Banach z Katedry i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Kluczowym elementem decydującym o skuteczności „tabletek piękna” jest zawartość składników aktywnych

Wyniki badań przeprowadzonych pod opieką prof. dr. n. farm Doroty Wrześniok pozwalają stwierdzić, że ponad połowa ankietowanych nie wie, że dla osiągnięcia widocznych efektów suplementacji konieczne jest stosowanie preparatu przez około 3 miesiące. Uzyskane odpowiedzi wskazują, że połowa respondentów nie jest zadowolona z efektów uzyskanych po przeprowadzeniu kuracji suplementami diety, co może być skutkiem zarówno nieprawidłowego wyboru preparatu, jak i jego nieodpowiedniego stosowania.

- Kluczowy wpływ na wygląd oraz stan skóry, włosów i paznokci ma prawidłowe odżywienie organizmu przekładające się na stan tkanki podskórnej, cebulki włosa oraz macierzy paznokcia - mówi mgr kosmetologii Klaudia Banach i dodaje: - Podstawowymi składnikami zawartymi w nutrikosmetykach są: lipidy, peptydy, polisacharydy, minerały i witaminy. Ponadto stosowane są także produkty pochodzenia roślinnego zawierające flawonoidy, fitoestrogeny i wyciągi ziołowe, które nie posiadają określonych norm warunkujących ich bezpieczną, dzienną dawkę.

Kluczowe są składniki aktywne

Starzenie skóry jest naturalnym procesem, postępującym wraz z wiekiem i objawiającym się: powstawaniem zmarszczek, utratą elastyczności, zmianami kolorytu oraz zmniejszeniem stopnia nawilżenia skóry. Nadmierne wypadanie włosów (czyli więcej niż 100 włosów dziennie), może być objawem występowania niedoborów żywieniowych lub zaburzeń hormonalnych. Ponadto czynniki egzogenne także mogą wpływać na stan włosów - szczególnie temperatura oraz nieodpowiednia stylizacja i pielęgnacja.

Skóra jest organem odpowiedzialnym za ochronę organizmu przed wnikaniem substancji szkodliwych (związki chemiczne nie wytwarzane przez organizm np. rtęć, czy glin) oraz ksenobiotyków (np. leki). To przyczynia się do niskiej biodostępności składników aktywnych zawartych w kosmetykach stosowanych bezpośrednio na warstwę rogową naskórka.

- Kluczowym elementem decydującym o skuteczności „tabletek piękna” jest zawartość składników aktywnych, gdyż mała ilość substancji czynnych zawartych w preparacie stwarza konieczność zażywania wielu dawek produktu dziennie, czego rezultatem zwykle jest zbyt szybkie odstawienie preparatu lub rezygnacja z jego stosowania - ocenia mgr farmacji Marta Karkoszka.

Uwaga, można przesadzić

Substancje aktywne zawarte w suplemencie w zbyt dużej ilości mogą natomiast prowadzić do występowania działań niepożądanych, a nawet nasilenia istniejących problemów.

- Ponadto do osiągnięcia zadawalających efektów suplementacji niezbędne jest prawidłowe stosowanie suplementu diety oraz odpowiedni czas stosowania terapii - podkreślają badaczki.

Należy pamiętać, iż w suplementach diety kondycjonujących skórę, włosy i paznokcie występują także roślinne składniki jako substancje czynne.

- Parametrem pozwalającym na ocenę, czy składniki zawarte w surowcach roślinnych występują w ilościach pozwalających na osiągnięcie efektu terapeutycznego jest standaryzacja zawartości substancji leczniczych, którą podczas wyboru suplementu diety bierze pod uwagę jedynie około 35 proc. osób biorących udział w naszym badaniu - wyjaśniają Karkoszka i Banach.

Sugeruje to, że jednym z elementów przyczyniających się do braku zadowolenia z prowadzonej suplementacji oraz ograniczenia zaufania do środków terapeutycznych pochodzenia roślinnego jest wybór nieprawidłowych preparatów.