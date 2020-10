1 października: Światowy Dzień Pokrzywki 2020

Światowy Dzień Pokrzywki (UDAY) jest dniem, w którym pacjenci z pokrzywką są w centrum uwagi. UDAY jest okazją do zwiększenia świadomości pacjentów, ich rodzin, lekarzy, polityków, prasy i całego świata na temat pokrzywki.

Przewlekła pokrzywka spontaniczna (CSU) to choroba, która objawia się cyklicznym, trwającym co najmniej 6 tygodni wykwitem bąbli pokrzywkowych i/lub obrzęku naczynioruchowego, czyli puchnięcia różnych części ciała - powieki, wargi, policzka, stopy, a nawet krtani bez znanego czynnika wywołującego chorobę.

CSU bardzo znacząco upośledza jakość życia chorych, m.in. ze względu na uporczywy świąd, ból czy pieczenie występujące od kilku tygodni do kilkunastu lat, przebiegając z remisjami i nawrotami. Poziom zaburzeń funkcjonowania pacjentów z pokrzywką jest bardzo wysoki i można go porównać np. do sytuacji cierpiących na chorobą niedokrwienną serca. Chorzy przebywają na zwolnieniach lekarskich i izolują się od otoczenia.

Światowy Dzień Pokrzywki (UDAY) jest dniem, w którym pacjenci z pokrzywką są w centrum uwagi. UDAY jest okazją do zwiększenia świadomości pacjentów, ich rodzin, lekarzy, polityków, prasy i całego świata na temat pokrzywki.

Fundacja AMICUS przyłącza się do światowej inicjatywy budowania świadomości i oddaje stronę www.pokrzywka.edu.pl która stanowi kompleksowe źródło wiedzy o pokrzywce. Można na niej znaleźć informacje na temat samej choroby, diagnozy, terapii, ale także wsparcia psychologicznego, bez którego bardzo trudno poradzić sobie z tą chorobą.

2 października o godz. 18.30 Fundacja zapraszamy na webinarium online z udziałem prof. dr hab. Joanny Narbutt, która przedstawi najważniejsze kwestie związane z pokrzywką, diagnostyką i postępowaniem.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wejść na stronę www.pokrzywka.edu.pl.