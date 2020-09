10 września: Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

10 września obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom - przypomina resort zdrowia. W Polsce każdego dnia 15 osób odbiera sobie życie.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom to święto obchodzone dorocznie 10 września od 2003 roku, z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom (IASP), które jest w oficjalnym związku ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Co roku IASP, we współpracy z WHO, wykorzystuje ten dzień, by zwrócić uwagę na samobójstwa jako na najczęstszą przyczynę przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec.

- Zapobieganie samobójstwom nie może sprowadzać się do personalnego ewidencjonowania każdej próby samobójczej. Taki krok, może być dla tych osób szczególnym rodzajem naznaczania, specyficzną represją i urzędowym sankcjonowaniem ich słabości - wskazuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP).

- Wspieramy działania organizacji i zespołów wdrażających Krajowy Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Fakt, że Polska, w której każdego dnia 15 osób odbiera sobie życie, znajduje się w czołówce krajów Europy o największej liczbie samobójstw, musi uzmysławiać wszystkim, że z samobójstwami nie można walczyć w szpitalach psychiatrycznych, lecz poza nimi – by eliminować przyczyny, dla których nie chce się żyć. Osoby podejmujące decyzję o odebraniu sobie życia, wcześniej cierpią, są nieszczęśliwe, wielokrotnie są skrzywdzone przez innych, są bezradne, osamotnione i pozbawione nadziei na pomoc - czytamy w komunikacie PTP.

Jak wskazano zapobieganie samobójstwom nie może jednak sprowadzać się do personalnego ewidencjonowania każdej próby samobójczej. W konsekwencji może nasilić izolację i odrzucenie, wzniecać lęki i uprzedzenia tych osób.

Dlatego PTP zwraca uwagę, że zawarte w ustawie o systemie informacji medycznej regulacje stanowiące podstawę prawną do tworzenia rejestrów medycznych w drodze rozporządzenia, nie stanowią wystarczających gwarancji ochrony praw osób doświadczających zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W opinii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ewentualne tworzenie rejestrów medycznych dotyczących szczególnie wrażliwej problematyki zdrowia psychicznego powinno być dokonywane wyłącznie w drodze ustawowej.