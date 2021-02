100. letnie poniemieckie druki w budynku dawnej apteki szpitalnej

W budynku, w którym kilka lat temu mieściła się apteka szpitalna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, znaleziono dokumenty z początków XX wieku - przedwojenne poniemieckie druki aktów urodzenia i pokwitowania wynagrodzeń.

Odkrycia dokonali pracownicy remontujący zabytkowy budynek dawnej apteki na kampusie UM.

Pisane gotykiem dokumenty to głównie egzemplarze aktów urodzenia, z kwestionariuszem kilkunastu szczegółowych pytań dotyczących między innymi pochodzenia rodziców, języka ojczystego, stanu cywilnego, wykonywanego zawodu czy wyznania.

Po wypełnieniu druki miały trafić do Urzędu Statystycznego w Berlinie. Przed wojną swoją siedzibę miała tu najprawdopodobniej administracja - informuje uczelnia na swojej stronie.

Aktualnie budynek jest w fazie remontu, który ma zakończyć się jesienią 2022 roku. W zabytkowych wnętrzach będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. Zaś znalezione dokumenty trafią do mającego powstać muzeum Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

140 skrzyń pomocy naukowych

Historia Uniwersytetu Medycznego sięga pierwszej połowy XIX wieku. Król pruski Fryderyk Wilhelm III mocą rozkazu gabinetowego z dnia 24 kwietnia 1811 r. przeniósł uniwersytet z Frankfurtu nad Odrą, zwany Viadriną, do Wrocławia, łącząc go z działającą we Wrocławiu od 1702 r. Akademią Leopoldyńską.

Nowy uniwersytet otrzymał nazwę Universitas Litterarum Vratislaviensis, wkrótce zmienioną na Universitas Wratislaviensis.

Uniwersytet przejął gmach główny Akademii Leopoldyńskiej, a majątek Viadriny przetransportowano barką po Odrze w 140 skrzyniach zawierających kompletny zestaw książek, zbiory anatomiczne i mineralogiczne.

Wydział Medyczny, jako jeden z pięciu wydziałów nowej uczelni, został powołany na podstawie dokumentu zawierającego plan połączenia Viadriny i gmachu głównego Leopoldiny, podpisanego przez samego króla 3 sierpnia 1811 r. Organizacją i strukturą Wydziału Medycznego zajmowała się Akademicka Komisja Organizacyjna, która przejęła ogół spraw związanych z przenoszeniem, urządzeniem nowej uczelni, wyposażeniem instytutów, katedr i klinik.

Polska uczelnia

Na skutek działań wojennych, gdy miasto Wrocław ogłoszono twierdzą, Uniwersytet Wrocławski 12 stycznia 1945 r. został przeniesiony do Drezna. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, po 133 latach działalności niemiecki uniwersytet przestał praktycznie istnieć.

Rozpoczęła się druga epoka historyczna Uniwersytetu Wrocławskiego, który wraz z Politechniką Wrocławską na mocy dekretu Rady Ministrów i prezydium Krajowej Rady Narodowej z 24 sierpnia 1945 r. został przekształcony w Polskie Szkoły Akademickie.

Więcej: https://www.umed.wroc.pl/