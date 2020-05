14 maja - Dzień Farmaceuty: dobrych ludzi na swej drodze, uprzejmości, zdrowia, normalizacji prawnej

W tym roku Dzień Farmaceuty przypadł w szczególnych okolicznościach. Kolejny raz zwracano uwagę na rolę farmaceutów jako przedstawicieli zawodów medycznych. W czasie pandemii stanęli na pierwszej linii frontu.

Apteki przez cały ten czas stanu epidemii nie zawiesiły działalności, nie zaprzestały bezpośredniego kontaktu z pacjentami.

– Rola farmaceuty nie uległa zmianie w jakiś zasadniczy czy sformalizowany sposób – opowiada na łamach serwisu ipolice.pl mgr farm. Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

– Z pewnością jednak uwypukliła się, zwłaszcza na początku, nasza rola edukacyjno–informująca. Bardzo wielu pacjentów trafiało do aptek zdezorientowanych medialnymi przekazami, które zawierały całe spektrum wykluczających się informacji. Pacjenci przychodzili więc do aptek nie tylko po niezbędne lub mogące się przydać lekarstwa, środki ochrony osobistej, ale bardzo często po rzetelną informację. I tę informację otrzymywali.

Czego życzy prezes ZOIA farmaceutom?

– Fartuch, w którym pracujemy, nie zmienia uniwersalnych wartości, więc: dobrych ludzi na swej drodze, uprzejmości na co dzień oraz oczywiście zdrowia i czasu na przyjemności. Natomiast jeśli miałyby się spełnić jakieś życzenia zawodowe, to normalizacji w sprawach związanych z prawem dotyczącym aptekarstwa, dostępności do wszystkich leków i wyrozumiałych pacjentów.

Życzenia przekazał też prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr n. farm. Mikołaj Konstanty:

"Z okazji Dnia Farmaceuty chciałbym Państwu złożyć życzenia wytrwałości w codziennej pracy, siły oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję Państwu za trud ciężkiej i odpowiedzialnej pracy oraz za poświęcenie okazywane pacjentom.

W tym roku Dzień Farmaceuty przypadł w szczególnych okolicznościach, jakich nikt z nas jeszcze nie doświadczył. Pandemia spowodowała wiele zmian w naszym życiu. Wszyscy musieliśmy dokonać weryfikacji swoich planów, przeorganizować pracę i dostosować się do nowych realiów. Myślę, że tegoroczne święto, obchodzone za pierwszym stołem w aptece poprzez służenie chorym swoją wiedzą i doświadczeniem, nabiera nowego, głębszego znaczenia".