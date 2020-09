21-27 września: Tydzień Świadomości Dławicy Piersiowej

W dniach 21 – 27 września w Polsce, z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, obchodzony jest Tydzień Świadomości Dławicy Piersiowej.

Dławicę piersiową charakteryzuje zespół objawów spowodowanych zmniejszeniem ilości dostarczanego tlenu do mięśnia sercowego w stosunku do jego zapotrzebowania. Gdy serce pracuje w warunkach normalnych, ilość krwi dopływającej tętnicami wieńcowymi zapewnia odpowiednią ilość tlenu i substancji odżywczych, jaką potrzebuje mięsień sercowy do wykonania pracy.

Kiedy zapotrzebowanie na tlen wzrasta – np. spowodowane wysiłkiem fizycznym lub emocjami – krew w wyniku zwężeń w naczyniach wieńcowych nie dostarcza odpowiedniej ilości tlenu i w mięśniu sercowym pojawia się deficyt, który objawia się charakterystycznym dla dławicy piersiowej zamostkowym bólem o charakterze ucisku.

Objawy dławicy piersiowej nie zawsze są charakterystyczne – obejmują m.in. duszność

i nadmierną potliwość po wysiłku, uczucie ciężkości, zmęczenie i osłabienie, ucisk, ciężar, dławienie, odczucie pieczenia oraz ból zamostkowy (dławicowy). Ból ten zlokalizowany jest w okolicach mostka, promieniuje zwykle do lewej strony ciała w kierunku szyi, żuchwy, lewego barku lub ramienia, do nadbrzusza oraz do okolicy międzyłopatkowej. Towarzyszą mu zwykle kołatanie serca, brak tchu i niepokój. Taki ból może trwać od kilku do kilkunastu minut, a czasami nawet dłużej, a jego intensywność nie zmienia się wraz ze zmianą pozycji ciała czy fazy cyklu oddechowego.

Według szacunków ekspertów, każdego dnia w Europie na dławicę piersiową zapada od 2 do 4 osób na 1000 mieszkańców, a choruje między 20 a 40 osób na 1000 mieszkańców. W Polsce z powodu dławicy piersiowej może cierpieć około 1,5 mln osób, a w USA nawet 8,5 mln osób.

W ramach kampanii organizatorzy zaplanowali aktywności, których celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem zdrowotny, jaki stanowi dławica piersiowa, edukacja w zakresie jej objawów i postępowania w przypadku ich wystąpienia, a także promocja profilaktyki i zdrowego stylu życia aby przeciwdziałać wystąpieniu dławicy i jej konsekwencjom.

21 września, o zmierzchu, warszawski budynek Warsaw Spire Building wyświetli hasło kampanii, po to, aby zwrócić uwagę przechodniów na problem dławicy piersiowej.

Ponadto, mieszkańcy 15 miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdynia, Białystok, Katowice, Chorzów, Bytom, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Piekary Śląskie, Zabrze, Tarnowskie Góry) podróżujący środkami komunikacji miejskiej (autobusy/tramwaje, w dniach 21-27 września) będą mogli obejrzeć na nośnikach reklamowych krótki spot edukacyjny na temat dławicy piersiowej.