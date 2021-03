25 tys. euro za 2 kg miodu. Klienci ustawiają się w kolejce

Do Księgi rekordów Guinnessa wpisano miód Centauri Honey, którego cena waha się od 3,5 tys. euro za kilogram do 25 tys. euro za 2 kg.

Do Księgi Rekordów Guinnesa został wpisany miód od wytwórcy Centauri Honey zbierany w tureckiej jaskini, położonej 2,5 tys. metrów nad poziomem morza, daleko od osiedli ludzkich i innych kolonii pszczół.

W zależności od rodzaju, jego ceny wynoszą:

- Centauri Honey Classic można kupić za 3500 euro za 1kg,

- Centauri Cave (wydobytą z jaskini) kosztuje 10 tys. euro za kg,

- Centauri Proxima Custom Made Honey (dla jednego szczęśliwego klienta rocznie) można kupić za 25 tys. euro za 2kg.

Produkt trafił do Księgi, ponieważ został uznany za najdroższy miód na świecie.

Pszczoły pod kontrolą

Kolonia pszczół (kaukaskie pszczoły miodne, które są odporne na zimno i duże wysokości) jest trzymana 50 kilometrów od siedzib ludzkich lub jakiejkolwiek innej kolonii pszczół, aby nie doszło do kontaktu w celu przeniesienia roztocza Varroa (Varroa destructor).

Do odstraszania roztoczy Varroa, które wywołują warrozę, najgroźniejszą obecnie chorobę inwazyjną pszczół, używa się wyłącznie naturalnych roślin, a nie środków chemicznych, czy to organicznych, czy nie, ponieważ może to zaszkodzić jakości miodu.

Produkt wytwarzany jest z endemicznych ziół leczniczych rosnących wokół jaskini, dzięki którym miód zawiera fenole, flawonoidy i przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać różne choroby. Ma też być bogaty w magnez i potas.

42 kg miodu rocznie

W przeciwieństwie do większości pszczelarzy komercyjnych, którzy zbierają miód dwa-trzy razy w roku, Centauri Honey zbiera miód tylko raz w roku. Jak wyjaśniono, ma to na celu zapewnienie wystarczającej ilości miodu samym pszczołom.

Sam zbiór następuje dopiero jesienią, około połowy listopada z uwagi na fakt, że znajduje się na dużej wysokości, w przeciwieństwie do innych pszczelarzy na niższych wysokościach, którzy kończą zbiory do końca sierpnia. Jak dodano pszczoły nie są dokarmiane syropem cukrowym.

Ile miodu pozyskuje się w tym jednym sezonie?

30 kg Centauri Honey Classic, 10 kg Centauri Cave i około 2 kg Centauri Proxima Custom Made Honey.