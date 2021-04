Alergie. Skonsultuj z Farmaceutą: co nas drażni, a co uczula

Po raz kolejny odbędzie się ogólnopolska akcja edukacyjna Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (PTSF) pt. "Skonsultuj z Farmaceutą".

W tej edycji skupi się ona na alergiach i odbędzie się w dniach 7 - 9 maja 2021 w formie online.

Tematyka alergii

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji zachęca do zapoznania się z wiosenną edycją ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Skonsultuj z Farmaceutą".

Skoncentruje się ona na temacie alergii. Ze względu na wciąż trwającą pandemię odbędzie się w całości w formie zdalnej. W ramach wydarzenia zostaną zorganizowane różnego rodzaju aktywności, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

7 maja (piątek) o godz. 18:00 odbędą się zajęcia “Skonsultuj alergię z magistrem farmacji!” z mgr farm. Bartłomiejem Fadrowskim. Obowiązują na nie wcześniejsze zapisy poprzez formularz. Natomiast 8 maja (sobota) o godz. 14:00 zostanie przeprowadzony live z mgr farm. Marianną Krajewską (GdziePoLek.pl) nt. opieki farmaceutycznej w alergii.

Co nas drażni, a co uczula

Z kolei w dniach 4 - 14 maja 2021 wolontariusze opowiedzą o alergii na lekcjach online w wybranych szkołach w całej Polsce. Będą miały głównie formę dyskusji, tak aby wprowadzić dynamikę w zajęcia i zachęcić do rozmowy. Swoją szkołę można zgłosić przez formularz dostępny na wydarzeniu.

W czasie trwania wydarzenia pojawią się różne posty o tematyce edukacyjnej. Dodatkowo w tych dniach zostanie opublikowane kompendium wiedzy pod tytułem “Co nas drażni, a co uczula - farmaceutyczny poradnik dla alergików”.

Za jego pomocą będzie można w prosty i ciekawy sposób dowiedzieć się najważniejszych informacji związanych z alergiami. Będzie on dostępny dla wszystkich bezpłatnie.

Podstawowe informacje

KIEDY: 7 - 9 maj 2021

GDZIE: online - wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/

Fanpage “Skonsultuj z Farmaceutą”: https://www.facebook.com/skonsultujzfarmaceuta

Fanpage PTSF: https://www.facebook.com/ptsf.online

UDZIAŁ: bezpłatny

ORGANIZATOR: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzenia, jak i Fanpage akcji “Skonsultuj z Farmaceutą”!