Badania: opracowują antybiotyki, które pozbawią bakterie żelaza

Antybiotyki utrudniające bakteriom przyswajanie żelaza mogą pomóc w leczeniu zakażeń układu moczowego - wskazano podczas wirtualnego sympozjum American Chemical Society (ACS).

Zapalenia dróg moczowych (ZUM) są najczęstszymi infekcjami leczonymi ambulatoryjnie w USA – według danych U.S. Department of Health and Human Services rocznie odnotowuje się 11 milionów przypadków, a koszty lecenia szacowane są na 5 miliardów dolarów rocznie.

Szczególnie zagrożone ZUM są kobiety. Co najmniej połowa z nich cierpi na ZUM w ciągu swojego życia, a niemal co trzecia będzie z tego powodu leczona przed 24. rokiem życia. W wielu przypadkach infekcje nawracają, a powodujące je bakterie stają się coraz bardziej odporne na szeroką gamę antybiotyków.

- Nie da się powstrzymać ewolucji bakterii i rozwoju oporności na antybiotyki - powiedziała Mary Rose Ronquillo, studentka studiów licencjackich, która pracuje w laboratorium doktora Scotta C. Eagona. - Celem naszych badań jest opracowanie środka, który działa inaczej, niż obecnie stosowane leki - pozbawiając bakterie żelaza, kluczowego składnika odżywczego niezbędnego do ich przetrwania.

Obecnie większość leków stosowanych w przypadku ZUM wywołanvch przez uropatogenne E. coli (UPEC) albo przerywa syntezę ściany komórkowej bakterii, albo zakłóca replikację bakteryjnego DNA. Ponieważ w drogach moczowych występuje niedobór żelaza, baterie UPEC wyewoluowały kilka sposobów pozyskiwania żelaza, na przykład poprzez produkcję cząsteczek zwanych sideroforami, które wychwytują żelazo związane z białkami gospodarza.

Naukowcy z California Polytechnic State University współpracowali przy tym projekcie ze specjalistami z University of Michigan School of Medicine. Ci ostatni wykazali wcześniej, że proces pozyskiwania żelaza może być celem dla ewentualnych leków na ZUM.

Po przebadaniu prawie 150 000 związków zidentyfikowali 16, które powstrzymują rozwój bakterii w przy ograniczonej podaży żelaza. Spośród tych 16, dwa związki były związane z zakłóceniem bakteryjnego kompleksu TonB. Składa się on z trzech białek transbłonowych, które pomagają UPEC wchłaniać żelazo. Właśnie na tych dwóch związkach skoncentrowały się dalsze badania.

