Bezpłatny wstęp do sali tortur w zamian za szczepienie

Odwiedzający zamek w Branie w rumuńskim Siedmiogrodzie mogą przy okazji zaszczepić się przeciw covid-19.

W okolicy zamku powstało centrum szczepień. Dodatkową zachętą ma być bezpłatny wstęp na wystawę zamkową składającą się z 52 średniowiecznych narzędzi tortur.

Propozycja jest aktualna w każdy majowy weekend.

Jest to część działań rządu mających na celu zachęcenie większej liczby Rumunów do szczepienia.

Rząd kraju twierdzi, że chce zaszczepić 10 milionów ludzi do września. Jednak nadal połowa mieszkańców tego okraju podchodzi do szczepień sceptycznie. Jest to jeden z najwyższych poziomów niechęci do szczepień w Europie.

Zarządcy zamku w Branie mają nadzieję, że ich wyjątkowa inicjatywa pomoże zwiększyć liczbę zaszczepionych. Przy okazji lokalne władze liczą na większą liczbę turystów.

Zamek wznosi się u podnóża Karpat, ok. 170 km na północ od Bukaresztu.