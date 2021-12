Bezsenność - 7 sposobów na leczenie

Bezsenność to okropna przypadłość, powtarzająca się cyklicznie wpędza w znerwicowanie i frustrację. Lęk przed nieudaną próbą zaśnięcia dodatkowo zwiększa problem. W większości przypadków możliwe jest samodzielne poradzenie sobie z tą przykrą dolegliwością. Dzięki skorzystaniu z kilku wymienionych sposobów można się uporać z tym problemem, a wykorzystanie wszystkich na raz z pewnością przyniesie oczekiwaną ulgę.

1. Sen o stałych porach

Gdy codzienne zasypianie następuje o nieregularnych porach, organizm jest rozchwiany. Mózg człowieka przystosowany jest do schematycznych zachowań, gdy pora zasypiania każdego dnia będzie podobna, będzie już on przyzwyczajony i gotowy na sen. Taka technika ułatwi zasypianie i wspomoże walkę z bezsennością.

2. Aktywność fizyczna

Dobre dotlenienie organizmu jest bardzo ważne, ciało człowieka pobiera najwięcej tlenu podczas aktywności fizycznej. Niewystarczające dotlenienie to jedna z przyczyn bezsenności. Aktywność i ćwiczenia zwiększą także zmęczenie, dzięki czemu łatwiej będzie zasnąć. Nawet wieczorny spacer potrafi załagodzić problem ze snem.

3. Właściwa dieta

Organizm najintensywniej pracuje w ciągu dnia, wieczorem i w nocy funkcje są spowolnione. Pełny żołądek, choć wydaje się, że wzbudza senność, wcale w tym nie pomaga, wręcz odwrotnie. Niestrawiony pokarm może być przeciwnikiem snu, dolegliwości trawienne i obciążony wieczorem układ pokarmowy zaburzają funkcje organizmu. Ostatni posiłek powinno się spożyć około trzech godzin przed planowanym zaśnięciem. Niczym niezakłócony organizm nie będzie przeszkadzał w spokojnym śnie.

4. Odpowiednia oprawa sypialni

Ważne jest pomieszczenie, w którym spędza się noce. Przed snem warto wywietrzyć nieco pokój, aby miał właściwą temperaturę i było w nim więcej tlenu. Dobre zasłony lub rolety także muszą się tam znaleźć, sen przyjdzie łatwiej w całkowitej ciemności. Jeśli miejsce zamieszkania znajduje się w hałaśliwej okolicy, warto zainwestować w wyciszenie sypialni, sen może być zakłócany przez dźwięki z zewnątrz.

5. Wygodne łóżko

Spokojny sen nie obejdzie się bez dobrego łóżka. Przede wszystkim ważny jest materac, jego zła jakość nie tylko grozi bezsennością, ale też bólem pleców. Obok jakości ważne jest wykonanie i twardość materaca dobrana według wagi użytkownika. Kolejny aspekt to jego wielkość, nie powinien być za mały, optymalna wielkość to materac 160x200. Nowoczesne materace znacząco poprawiają jakość snu.

6. Unikanie substancji pobudzających

Jeśli kłopoty ze snem występują permanentnie, po godzinach popołudniowych powinno się zrezygnować całkowicie z substancji pobudzających. Głównie chodzi o kawę, napoje energetyczne, napoje z wysoką zawartością cukru. Zamiast tego należy przyjmować substancje uspokajające, różnego typu herbaty lub specjalnie przystosowane do tego produkty. W ciężkich przypadkach można sięgnąć po leki produkowane do walki z bezsennością.

7. Relaks i wyciszenie

Bezsenność może być spowodowana nadmiernym stresem. Należy zadbać o dobre samopoczucie, aby walka z nią miała pozytywne skutki. Warto skorzystać wieczorem z relaksującego masażu, przed snem wziąć ciepłą kąpiel i wyciszyć negatywne myśli. W zasypianiu może pomóc relaksująca muzyka lub muzyka skomponowana specjalnie w celu ułatwienia tego procesu.