Co każda kobieta powinna wiedzieć o profilaktyce raka piersi

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, której symbolem jest różowa wstążeczka. Co roku 15 października obchodzony jest też Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Ich celem jest edukacja na temat objawów raka piersi oraz zachęcenie kobiet do regularnej samokontroli piersi a także do poddawania się regularnym badaniom profilaktycznym, w tym mammografii i USG.

Jak podkreśla dr n. med. Elżbieta Marczyk, chirurg onkolog w krakowskim Szpitalu na Klinach, wczesne wykrycie i szybkie podjęcie leczenia zwiększają bowiem szansę na powrót do zdrowia i normalnego życia. To ważne, gdyż co roku tylko w naszym kraju ten typ nowotworu diagnozowany jest aż u 17 tys. nowych pacjentek, a niemal 6 tys. kobiet z jego powodu umiera.

Czynniki ryzyka

Generalnie, czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi możemy podzielić na te związane z mutacjami genetycznymi oraz pozostałe. Dlatego też przy określeniu sposobu i częstotliwości badań profilaktycznych, a także sposobu leczenia tak ważny jest wywiad onkologiczny. Aż w 25 proc. przypadków choroba występuje bowiem rodzinnie, tzn. u babci, mamy, córki itd.

W przypadku obecności uwarunkowań genetycznych najczęściej za zachorowanie odpowiadają mutacje genów BRCA1 i BRCA2 – ocenia się, że powodują one od 5 do 10 proc. przypadków raka piersi. Należy przy tym pamiętać, że wystąpienie mutacji w obrębie tych lub innych genów nie oznacza, że dana osoba zachoruje na nowotwór – zwiększają one jednak znacząco ryzyko zachorowania zarówno na raka piersi, jak i na raka jajnika. Poza stwierdzonymi przypadkami raka u krewnych pierwszego stopnia (matki, babki, ciotki, siostry, córki), ryzyko zależy także od wieku, w którym doszło u nich do zachorowania – jest ono wyraźnie większe, jeśli krewne zachorowały jeszcze przed wystąpieniem menopauzy.

Natomiast wśród czynników ryzyka zachorowania na raka piersi, które nie mają podłoża genetycznego, najważniejszym jest wiek. Ryzyko wzrasta szczególnie w wieku około- i pomenopauzalnym. Aż 80% zachorowań występuje u kobiet po 50. roku życia a najczęściej, bo aż w połowie przypadków, nowotwór piersi diagnozowany jest u kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia.

U kobiet przed 30 rokiem życia rak piersi występuje rzadko, natomiast w tym przypadku dość często ma on podłoże genetyczne i przebiega bardziej agresywnie, co zmniejsza szansę na wyleczenie. Dlatego warto wykonywać testy genetyczne u zdrowych kobiet z silnym dodatnim wywiadem nowotworowym w rodzinie, gdyż pozwala to na wczesne podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych, w tym także w niektórych przypadkach profilaktycznego chirurgicznego usunięcia piersi i jajników.