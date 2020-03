COVID-19. Douglas wprowadza środki zapobiegawcze

W perfumeriach Douglas podjęto decyzję o zaprzestaniu wystawiania produktów do samodzielnego testowania przez klientów (otwieralnych testerów), z wyjątkiem perfum. Powodem jest zapobieganie ewentualnym przeniesieniom zakażeń.

Jak tłumaczy dla wp.pl Ewa Sadowska, szefowa PR marki, spółka przeprowadziła szeroką akcję informacyjną skierowaną do współpracowników, w ramach której przekazano im zasady postępowania prewencyjnego w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o tym, jak zachować się w sytuacji podejrzenia u siebie infekcji oraz gdzie szukać pomocy medycznej – czytamy w oświadczeniu przesłanym redakcji WP Kobieta.

Wydano też wytyczne dotyczące bezpieczeństwa klientów.

"Jeśli natomiast chodzi o bezpieczeństwo klientów, to naszych konsultantów obowiązują ścisłe zasady postępowania w zakresie regularnego mycia rąk i stosowania środków dezynfekujących. (...) Dodatkowo zdecydowaliśmy o usunięciu z półek produktów do samodzielnego testowania przez klientów (otwieralnych testerów) – są one aplikowane wyłącznie przez konsultantki za pomocą szpatułki. Wyjątek stanowią produkty w pojemnikach z atomizerami, jak np. perfumy, które nie stanowią ryzyka"– brzmi dalsza część oświadczenia.

Jak się bowiem okazuje, część klientek używa testerów kosmetyków w nieprawidłowy sposób, aplikując je bezpośrednio na twarz i usta. Potem tych samych produktów dotykają kolejne osoby.

