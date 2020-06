El Dorado dentystów w czasie COVID-19? Petent chce maksymalnych cen w stomatologii

Do ministra zdrowia wpłynęła petycja, której autor postulował o wprowadzenie cen maksymalnych na zabiegi realizowane w gabinetach stomatologicznych.

"Ze względu na niski poziom i słabą dostępność usług świadczonych refundowanych przez NFZ stomatologowie posiadający prywatne gabinety mają dzięki temu w Polsce prawdziwe "El Dorado". Szczególnie teraz, w chwili epidemii i kryzysu niektórzy stomatologowie wykorzystują swoją uprzywilejowaną sytuację i podnoszą ceny zabiegów. Należy zatem rozważyć ustalenie cen maksymalnych na konkretne zabiegi przynajmniej na czas pandemii" - zauważył w piśmie.

Wcześniej UOKiK informował o przypadkach wprowadzania przez lekarzy tzw. opłat covidowych.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napłynęły skargi i pytania od konsumentów dotyczące dodatkowych opłat pobieranych przez dentystów czy lekarzy w związku z koronawirusem.

Z białego wywiadu przeprowadzonego przez UOKiK wynika, że wysokość pobieranych opłat wahała się od 10 zł nawet do 350 zł. Średnio pacjenci musieli dodatkowo zapłacić nieco ponad 70 zł.

Co na to resort zdrowia? Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia poinformował petenta, że "do Ministra Zdrowia nie wpływają pisma, poza tą petycją, w sprawie podwyższonych cen świadczeń stomatologicznych udzielanych w trybie komercyjnym, co wskazywałoby na ogólnopolską skalę problemu wymagającego interwencji Ministra Zdrowia".

- Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd monitoruje poziom cen, i o drastycznych przypadkach podwyżek cen można informować UOKiK - dodano w odpowiedzi.