Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 14 -16 sierpnia 2020 r. IX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbędą się w Imionku koło Pisza w Ośrodku Żeglarskim Wrota Mazur, nad jeziorem Roś. Przewidywany jest start około 30 jachtów.

- Zapraszamy wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie do wystawienia swoich załóg. Obsada jachtów od 4 do max 5 osób. Na każdym jachcie wymagana obecność co najmniej dwóch farmaceutów. Jeden z nich musi posiadać uprawnienia (patent żeglarski) - informuje Izba.

Walka odbędzie się w trzech kategoriach (o puchar prezesa NRA, o puchar prezesa OIA w Olsztynie i statuetkę najlepszego sternika (skipera) regat.

- W tym roku po raz kolejny dopuszczamy do rywalizacji poza klasyfikacją główną załogi firm farmaceutycznych, które będą sklasyfikowane w swojej kategorii, kategoria ta nazwana jest III Mistrzostwami Firm Farmaceutycznych oraz studentów farmacji - dodaje Izba.

Dodatkową atrakcją i szkoleniem w tym roku będzie możliwość zdobycia uprawnień sternika motorowodnego, po wcześniejszym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu w czasie regat.

