Justyna Socha odpowiada na propozycję: rozważy podjęcie pracy w szpitalu, ale...

Dr Jacek Górny, rzecznik prasowy poznańskiego szpitala zaproponował szefowej stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, Justynie Sosze, pomaganie w pracy i opiece nad pacjentami placówki. Powiedziała: tak, ale pod pewnymi warunkami.

Sprawę zapoczątkowała wypowiedź Justyny Sochy, że jej zdaniem nie uda się przygotować bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Jak opisuje portal epoznan.pl, zareagował na to dr Jacek Górny, szef SOR poznańskiego szpitala i rzecznik tej placówki:

"Rozumiem, że pani jako nieszczepiona przeciwko grypie, czuje się bezpieczna, nie boi się zachorować na koronawirusa. Widzę panią jutro u siebie na oddziale ratunkowym. Po co? To oczywiste, skoro pani koronawirus nie grozi, to będzie pani pomagać naszym pacjentom. Jeżeli pani jutro nie będzie, oznacza to, że nie wierzy pani w słowa które tutaj wypisuje".

To spotkało się z odpowiedzią szefowej STOP NOP. W swoim wpisie na Facebooku poinformowała, że jest skłonna "rozważyć podjęcie pracy" w szpitalu, ale najpierw placówka musi zastosować (za zgodą pacjenta) wlewy z witaminy C, homeopatię lub TCM (tradycyjną medycynę chińską).

Więcej: https://epoznan.pl/