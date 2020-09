Kampania społeczna #bierzswojeleki. O stosowaniu się do zaleceń lekarskich

Ponad jedna trzecia pacjentów z nadciśnieniem przerywa początkowe leczenie zaledwie po pół roku, a po roku takich osób jest już około połowa. Stąd pomysł kampanii, której celem jest podniesienie świadomości pacjentów co do wagi regularnego przyjmowania przepisanych leków obniżających ciśnienie.

W Polsce według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku żyło 9,9 mln dorosłych osób z nadciśnieniem tętniczym, którzy stanowili 31,5% dorosłej populacji osób.

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, czyli ścisłe stosowanie się pacjenta do zaleceń i wskazówek lekarza, odgrywa kluczową rolę w każdej terapii. Jednak kwestia ta pozostaje często niedoceniana.

Większość chorych leczonych na nadciśnienie w ciągu kilku miesięcy całkowicie odstawia leki bądź przestaje je przyjmować regularnie. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych uniemożliwia normalizację ciśnienia tętniczego, co ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, w tym zwiększenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu. Pociąga to za sobą niekorzystne skutki ekonomiczne dla systemu opieki zdrowotnej, gdyż takie osoby wymagają później dodatkowej hospitalizacji i leczenia.

Kampania #bojatakmowie (na świecie #becauseisayso) organizowana jest w ponad 40 krajach na świecie przez firmę Servier przy wsparciu Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ISH) od 2018 roku.

Jej celem jest podniesienie świadomości pacjentów co do wagi regularnego przyjmowania przepisanych leków obniżających ciśnienie i nie przerywania terapii na własną rękę oraz stosowania się do zaleceń lekarskich, a także regularnego mierzenia ciśnienia krwi.

Pierwsza edycja była poświęcona zwiększeniu wiedzy o nadciśnieniu i jego diagnostyce. W czasie drugiej edycji, która miała miejsce w 2019 roku, udało się dotrzeć do ponad 150 mln osób w 70 krajach.

Wraz z obecną odsłoną poświęconą przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych, kampania "Bo ja tak mówię" pod dedykowanym hashtagiem #bierzswojeleki potwierdza znaczenie akcji społecznych w profilaktyce problemów zdrowotnych.