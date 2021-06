"Każdy AOS, POZ, szpital ma zamontowany automat na lody włoskie w dni gorące"

Minister zdrowia otrzymał petycję, której autor wymienia, co powinno znaleźć się w placówce medycznej. Obok dozownika z płynem do dezynfekcji przydałby się też automat na lody włoskie w dni gorące.

Do ministra zdrowia trafiła petycja w sprawie usprawnienia systemu opieki zdrowotnej, która zawiera kilka propozycji zmian.

Jakie opieki chcieliby pacjenci? Autor petycji wymienia, jakie usługi powinny świadczyć placówki zdrowotne:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna / NOL winna być wyposażona w samodzielne zaplecze diagnostyczne:

a) laboratorium lub punkt pobrań z zakresu POZ;

b) pracownie RTG z zakresu POZ;

c) ambulatorium obejmujące: spirometrie, gastroskopie, USG, EKG z zakresu POZ

Podaje też ich schemat funkcjonowania:

2. Pracownie diagnostyczne w kompleksie szpitalnym lub poradni AOS / POZ winny być czynne 30' po czasie zamknięcia poradni celem wykonania bada diagnostycznych tożsamego dnia po wizycie bez trudności, zwłaszcza w poradniach przyszpitalnych. Np. Poradnia AOS czynna od 9:00 do 15:00, to pracownie diagnostyczne winny być czynne od 7:00 do 15:30 lub 7:00 do 17:00 celem obsłużenia pacjentów przed wizytą i po wizycie.

3. Wynik badania laboratoryjnego i obrazowego winien być wydawany w formie elektronicznej, teletransmisyjnej lub papierowej zarówno do zlecającego jak i pacjenta.

4. Podstawowa Opieka Zdrowotna może być otwarta w godzinach 18-8 lub w soboty, niedzielę i święta w przypadku gdy :

a) mieszkańcy są wykluczeni komunikacyjnie do NOL;

b) gdy nie wszyscy mieszkańcy zgłaszający się do rejestracji nie zostaną zarejestrowani z uwagi na limit dzienny rejestracji;

c) z uwagi na przekroczony limit pacjentów;

d) gdy lekarz prowadzący, pielęgniarka, położna była na urlopie, zwolnieniu zobowiązani są przyjmować w najbliższą sobotę i niedzielę od 8:00 do 12:00;

e) gdy pacjent ma skierowanie na zabiegi, zastrzyki, monitorowanie ciśnienia, monitorowanie glukozy, wizyty codzienne w domu chorego;

f) w celu powtórki leków, wydawania skierowań lub zaświadczeń;

g) w sprawach pilnych i nagłych

Wymienia też, co powinno znaleźć się w placówce medycznej

5. Każdy AOS, POZ, szpital ma zamontowany :

a) automatyczny dozownik płynu do dezynfekcji;

b) automat na ciepłe i zimne napoje;

c) automat na lody włoskie w dni gorące;

d) butlowy dyspozytor wody;

e) automat na odzież ochronną, rękawiczki, maski w przypadku objawów zakażenia choćby grypy lub zanieczyszczone powietrze;

f) bramka z termometrem i termometr naścienny lub kamera termograficzna do pomiaru temperatury głowy lub rąk

g) biletomat do rejestracji lub lekarza według kolejności przyjścia

h) informat, który zawiera prawa pacjenta, harmonogramy przyjęć danych lekarzy, liczbę osób przyjętych i oczekujących.