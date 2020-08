Konsorcjum CARE łączy w siły w poszukiwaniu leków na COVID-19

Rusza największa europejska inicjatywa na rzecz przyspieszenia opracowania terapii stosowanej w leczeniu COVID 19 oraz przyszłych zagrożeń związanych z koronawirusami - podano w komunikacie prasowym.

CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), nowe konsorcjum wspierane przez Inicjatywę na rzecz Leków Innowacyjnych (ILI), realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, ogłosiło 18 sierpnia br. rozpoczęcie działań mających na celu przyspieszenie odkrywania i opracowywania pilnie potrzebnych leków w celu leczenia zakażenia wirusem SARS CoV 2, wywołującym chorobę COVID 19.

Konsorcjum CARE otrzymało granty w łącznej wysokości 77,7 miliona euro, sfinansowane przez Unię Europejską, a także wkłady pieniężne i rzeczowe jedenastu przedsiębiorstw należących do Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz trzech partnerów stowarzyszonych z IMI.

CARE to 5 letni projekt skupiający 37 partnerów z Belgii, Chin, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA, prowadzony przez VRI Inserm (Francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych, Paryż, Francja), Janssen Pharmaceutica NV, jedną z firm farmaceutycznych Janssen należących do grupy Johnson & Johnson (Beerse, Belgia), oraz Takeda Pharmaceuticals International AG (Zurych, Szwajcaria). Łączy on projekty dotyczące COVID 19 realizowane przez partnerów od lutego 2020 roku.

- Pandemia COVID 19 stała się największym, globalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości w tym stuleciu, wymagając od społeczności naukowej na całym świecie połączenia sił w bezprecedensowy sposób - powiedział cytowany w komunikacie profesor Yves Lévy, dyrektor wykonawczy VRI Inserm i koordynator konsorcjum CARE.

- Oprócz doświadczenia naukowego różnych zespołów zaangażowanych w ten bardzo ambitny projekt, CARE łączy 37 partnerów w ramach sojuszu, który skupia ich wysiłki wokół ambitnego 5 letniego planu pracy w celu opracowania leków przeciwko obecnej pandemii COVID 19. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie finansowe ze strony Inicjatywy na rzecz Leków Innowacyjnych, które umożliwi nam realizację tego planu - dodał profesor Lévy.

Z kolei Clive R. Wood, Ph.D., starszy wiceprezes i globalny dyrektor działu ds. badań nad nowymi lekami w firmie Boehringer Ingelheim, powiedział: - Będziemy pracować szybko i zdecydowanie w duchu współpracy z naszymi partnerami ze środowisk akademickich i związanych z przemysłem, aby pokonać bezprecedensowe zagrożenie, jakim jest COVID 19 i inne poważne choroby koronawirusowe.