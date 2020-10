Kraków: ankieta dla farmaceutów o tematyce szkoleń

Krakowska Okręgowa Izba Aptekarska przygotowała ankietę dla farmaceutów z terenu Izby, w której pyta o interesujące ich tematy szkoleń.

"Zbieramy opinie farmaceutów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Wiedza dla nas, farmaceutów to podstawa. Chcesz wiedzieć więcej? Powiedz nam, co Cię interesuje. Nowe leki? Zmiany w przepisach? A może szukasz wiarygodnej wiedzy o suplementach diety?" - zachęca Izba do wypełnienia ankiety.



Link do ankiety: https://docs.google.com/